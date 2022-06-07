Директор «Факела» – Нагучеву: «Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше не хочу об этом говорить»

отреагировал на критику своего стадиона в Воронеже.

Комментатор «Матч ТВ» ранее опубликовал несколько фотографий со стадиона и написал: «Надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе».

«Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше я не хочу об этом говорить», – заявил спортивный директор «Факела» .

«Факел» пообещал исправить все недостатки на домашней арене клуба до старта сезона Премьер-лиги.

У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить