Гендиректор «Спартака» о легионерах: «Пока не было ни одного заявления с просьбой уехать. Каттани нацелен на работу»

Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с легионерами клуба.

– Остается ли в «Спартаке» ?

– Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует.

– Какая ситуация с легионерами?

– У нас достаточно слаженная команда. Пока не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать. Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке.

– В том числе Мозеса?

– Конечно, включая его.

– Какая ситуация с визами у легионеров? Есть примеры, где клубы сталкивались с проблемами.

– У меня нет информации о каких-либо проблемах. Думаю, все доедут к 22-му числу, – сказал .

«Никогда не заявляли о бойкоте, но обсудим это с командой». Гендиректор «Спартака» про Суперкубок, РФС и следующий сезон