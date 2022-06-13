Гендиректор «Спартака»: «Федун все обязательства по бюджету исполняет. Денежный поток не остановится»

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о бюджете клуба.

«Зачем вам наш бюджет? Сокращается он или увеличивается – это наша внутренняя история. Я не вижу обоснованного интереса со стороны прессы насчет того, когда он будет. Ожидаем в начале июля [финальную версию бюджета].

Операционную деятельность бюджета обеспечивают акционеры. Нет никаких проблем с этим. Леонид Арнольдович [Федун] вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют.

Поверьте мне, денежный поток все равно не остановится, а размер бюджета – это просто те рамки, к которым мы должны прийти в течение сезона», – сказал Мележиков.

Ранее закрыл «Спартак-2» в связи с сокращением бюджета клуба.