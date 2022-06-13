Марсело попрощался с «Реалом»: «Каждый день я просыпался с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира. Я пришел мальчиком, а ухожу мужчиной»

Марсело попрощался с «Реалом».

«Я хочу поблагодарить клуб, моих партнеров по команде, с которыми мне посчастливилось играть все эти годы, тренеров, работников, которые мне как семья, охранников…

Мы посвящаем себя только игре в футбол, но я хотел бы подчеркнуть, что за тем, чтобы мы могли играть, стоят многие люди, и я узнал об этом в «Реале».

Хочу поблагодарить за все это. Я просыпался каждый день своей жизни с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира. Мои дети увидели, что я смог играть за лучший клуб в мире.

Подписав контракт с «Мадридом», я думал, что смогу достичь вершины, и вот я стал игроком, выигравшим наибольшее количество титулов в истории клуба. Я хочу особо отметить Рауля. Когда родился мой сын, ты, как капитан, многому меня научил.

Ты подарил нам корзину со многими вещами, и я этого не забываю. С этого момента я начал видеть в тебе пример, и мне захотелось последовать ему. Сегодня я ухожу отсюда, имея возможность сказать, что ты был моим примером.

Я ухожу отсюда с высоко поднятой головой. Моя семья очень гордится мной. Я счастливый парень, все, что у меня было в жизни, было связано с работой, но мне повезло с людьми, которые были рядом со мной. Большое вам всем спасибо. Это не прощание, я не чувствую, что покидаю «Мадрид». Если вы не дадите мне билет, у вас будут проблемы.

Когда я сказал, что будущее «Мадрида» в безопасности, я имел в виду, что он очень перспективен, как и всегда. Я говорю в том числе о своем сыне, который находится в академии. Я пришел, будучи мальчиком, и я ухожу, будучи мужчиной», – сказал защитник.

34-летний игрок выступал за «Мадрид» с 18 лет. В составе «сливочных» он выиграл 25 трофеев – это клубный рекорд. После победы в чемпионате Испании этого сезона Марсело превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с «Реалом».

6 раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и 5 раз – Суперкубок страны, 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также 4 раза выигрывал клубный чемпионат мира.

Марсело отдал «Реалу» 15 лет и все-таки уходит 😢 Это было великое время с 25 трофеями