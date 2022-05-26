Марсело – Васкесу: «Реал» не собирается продлевать контракт со мной. Я был ###### образцом для подражания»

Марсело недоволен нежеланием «Реала» продлевать с ним контракт.
Бразильский защитник высказал свое возмущение Лукасу Васкесу во время матча «Мадрида» с «Бетисом» (0:0).
«Клуб не собирается продлевать контракт со мной. Я был ###### (чертовым) образцом для подражания», – заявил Марсело.
«Это просто удивительно, мы не в курсе. Но сейчас непростой момент», – ответил Васкес.
Отметим, что телепрограмма El Día Después’, опубликовавшая твит с этой информацией, впоследствии удалила его.
Марсело играет за «Реал» с 18 лет. Его статистика – здесь.
Марсело хочет остаться в «Реале» еще на сезон и сообщил об этом боссам клуба, но новый контракт ему не предлагали
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