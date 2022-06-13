Аршавин об Абаскале в «Спартаке»: «Может, им легче управлять, проще списать и отправить домой. Им Карпин подошел бы»

оценил решение назначить тренером .

– Слышали о таком специалисте?

– Вообще никогда.

– Пугает ли вас это?

– А мне-то что бояться, это болельщиков «Спартака» должно настораживать и пугать. У меня нет объяснений, почему выбор пал на молодого испанца, не обкатанного, без имени, без трофеев.

Им подошел бы Карпин, но Карпин сбитый летчик – по мнению руководителей «Спартака». Не хотят нырять в то же болото.

Я уничтожаю Карпина? Это не я говорю. По мне, Карпин был бы самым оптимальным вариантом для «Спартака». Он спартаковец, показывает уровень своей работой.

Видимо, просто не хотят искать здесь. Кто-то посоветовал испанца. Может, им легче управлять, проще будет списать, по семейным обстоятельствам отправить домой, – сказал бывший игрок в программе «Все на Матч!».

Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери