Аршавин об Абаскале в «Спартаке»: «Может, им легче управлять, проще списать и отправить домой. Им Карпин подошел бы»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин оценил решение «Спартака» назначить тренером Гильермо Абаскаля.

– Слышали о таком специалисте?

– Вообще никогда.

– Пугает ли вас это?

– А мне-то что бояться, это болельщиков «Спартака» должно настораживать и пугать. У меня нет объяснений, почему выбор пал на молодого испанца, не обкатанного, без имени, без трофеев.

Им подошел бы Карпин, но Карпин сбитый летчик – по мнению руководителей «Спартака». Не хотят нырять в то же болото.

Я уничтожаю Карпина? Это не я говорю. По мне, Карпин был бы самым оптимальным вариантом для «Спартака». Он спартаковец, показывает уровень своей работой.

Видимо, просто не хотят искать здесь. Кто-то посоветовал испанца. Может, им легче управлять, проще будет списать, по семейным обстоятельствам отправить домой, – сказал бывший игрок «Зенита» в программе «Все на Матч!».

Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные