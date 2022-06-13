Аршавин об Абаскале в «Спартаке»: «Может, им легче управлять, проще списать и отправить домой. Им Карпин подошел бы»

Андрей Аршавин оценил решение «Спартака» назначить тренером Гильермо Абаскаля.
– Слышали о таком специалисте?
– Вообще никогда.
– Пугает ли вас это?
– А мне-то что бояться, это болельщиков «Спартака» должно настораживать и пугать. У меня нет объяснений, почему выбор пал на молодого испанца, не обкатанного, без имени, без трофеев.
Им подошел бы Карпин, но Карпин сбитый летчик – по мнению руководителей «Спартака». Не хотят нырять в то же болото.
Я уничтожаю Карпина? Это не я говорю. По мне, Карпин был бы самым оптимальным вариантом для «Спартака». Он спартаковец, показывает уровень своей работой.
Видимо, просто не хотят искать здесь. Кто-то посоветовал испанца. Может, им легче управлять, проще будет списать, по семейным обстоятельствам отправить домой, – сказал бывший игрок «Зенита» в программе «Все на Матч!».
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