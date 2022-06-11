Писарев об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак». Я за отечественных тренеров»

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Николай Писарев оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Может, он и замечательный тренер, но он не понимает и не поймет никогда, за что полюбили «Спартак». Да, футбол меняется, но это все отдельно, а философия должна оставаться в руках клуба.

Ум, а не сила. Вернуться к этому, а не выбирать тренеров. Мне даже нечего сказать, потому что я не знаю Абаскаля. Я за отечественных специалистов», – сказал экс-форвард «Спартака», а ныне тренер сборной России.

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тики-таке, знает 5 языков

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