Писарев об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак». Я за отечественных тренеров»

оценил назначение на пост главного тренера «Спартака».

«Может, он и замечательный тренер, но он не понимает и не поймет никогда, за что полюбили «Спартак». Да, футбол меняется, но это все отдельно, а философия должна оставаться в руках клуба.

Ум, а не сила. Вернуться к этому, а не выбирать тренеров. Мне даже нечего сказать, потому что я не знаю Абаскаля. Я за отечественных специалистов», – сказал экс-форвард , а ныне тренер сборной России.

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тики-таке, знает 5 языков