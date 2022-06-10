Романцев об Абаскале в «Спартаке»: «Это прикол над болельщиками и ветеранами»

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Олег Романцев прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», – сказал бывший тренер красно-белых.

Московский клуб сегодня подписал контракт с 33-летним испанцем, который сменил Паоло Ваноли.

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