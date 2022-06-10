Романцев об Абаскале в «Спартаке»: «Это прикол над болельщиками и ветеранами»

прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером .

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», – сказал бывший тренер красно-белых.

Московский клуб сегодня подписал контракт с 33-летним испанцем, который сменил Паоло Ваноли.

Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тике-таке, знает 5 языков