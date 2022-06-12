«Ювентус» уверен в переходе Погба, объявить могут ближе к июлю

перейдет в «Ювентус».

Как сообщает Goal, туринский клуб провел работу над возвращением 29-летнего хавбека, который покидает на правах свободного агента.

уверен в подписании контракта с футболистом и не ждет никаких сюрпризов. Сейчас кажется, что официальное объявление похоже на чистую формальность, это лишь вопрос времени.

При этом объявить о переходе могут ближе к июлю, это связано с разными бюрократическими процедурами.

Погба решил, что «Ювентус» – приоритет для него, клуб предложил ему многолетний контракт на 8 миллионов евро в год плюс бонусы. Варианты с «Реалом», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» отпали.

Сообщается, что тренер «бьянконери» уже обдумывает новую тактическую модель, в которой Поль мог бы проявить себя наилучшим образом.

Ранее стало известно, что Погба обойдется «Юве» в 80 млн евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и комиссионных, игрок будет выступать под 10-м номером.

В прошедшем сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.