Погба будет играть под 10-м номером в «Ювентусе». О трансфере могут объявить в ближайшие дни

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Стал известен игровой номер Поля Погба в «Ювентусе».

Туринский клуб готовит для французского хавбека игровую футболку с номером 10.

Сообщается, что оклад Погба в «Ювентусе» составит восемь миллионов евро в год плюс два миллиона в качестве бонусов.

В ближайшие дни ожидается официальное подтверждение о переходе футболиста в итальянскую команду.

Хавбек покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах свободного агента. Манкунианцы уже объявили о его уходе.

В прошедшем сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 9 ассистов. Его статистика – здесь.

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