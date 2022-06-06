Погба будет играть под 10-м номером в «Ювентусе». О трансфере могут объявить в ближайшие дни

Стал известен игровой номер в .

Туринский клуб готовит для французского хавбека игровую футболку с номером 10.

Сообщается, что оклад Погба в «Ювентусе» составит восемь миллионов евро в год плюс два миллиона в качестве бонусов.

В ближайшие дни ожидается официальное подтверждение о переходе футболиста в итальянскую команду.

Хавбек покинет этим летом на правах свободного агента. Манкунианцы уже объявили о его уходе.

В прошедшем сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 9 ассистов. Его статистика – здесь.