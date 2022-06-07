Погба о новом клубе: «Можно проигрывать матчи и трофеи, но нужно быть счастливым и получать удовольствие. Вот чего я ищу»

Поль Погба рассказал, что хочет получить в новом клубе.

«Я просто хочу лучшего для себя. Думаю, нужно собрать все вместе. Сейчас я взял паузу, и я ищу лучшего. Я хочу просто играть в футбол, всегда быть собой и наслаждаться тем, что делаю.

Мне нужно наслаждаться тем, что я делаю, потому что иначе я не могу играть хорошо. Я не хочу негативных мыслей.

Мы можем проигрывать матчи, упускать трофеи, но нужно быть счастливым в том месте, где находишься, и получать удовольствие. Вот чего я ищу», – сказал бывший полузащитник .

Поль Погба: «Каждый хочет чувствовать себя любимым, важно ощущать, что тебя ценят. Даже лидеру иногда нужна поддержка»