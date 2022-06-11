Трансфер Погба обойдется «Юве» в 80 млн евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и комиссионных

Переход Поля Погба обойдется «Ювентусу» в десятки миллионов евро.

Несмотря на сообщения об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен» и «Реала», экс-игрок , вероятно, подпишет 4-летний контракт с «бьянконери», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Зарплата француза составит 7,5-8 млн евро в год. С учетом бонусов его годовой доход достигнет 10 млн евро.

С учетом расходов на контракт Погба, подписной бонус и агентские выплаты, общая сумма, в которую обойдется трансфер, составит 80 млн евро.