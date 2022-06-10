Погба ждет назначения Зидана в «ПСЖ», чтобы начать переговоры с парижанами

может перейти в .

Как сообщает RMC Sport, 29-летний хавбек может оказаться в Париже в случае назначения на пост главного тренера.

Зидан высоко оценивает Поля и хотел видеть его в «Реале». И сейчас Погба ждет официального назначения Зинедина в «ПСЖ», чтобы начать переговоры с парижанами.

Ранее стало известно, что Зидан достиг принципиальной договоренности с «ПСЖ», он сменит Маурисио Почеттино.

Футболист покидает на правах свободного агента. Он забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 20 матчах в завершившемся сезоне, его статистика – здесь.

Была информация о том, что Погба вернется в «Ювентус» и будет играть под 10-м номером.

Летом на рынке полно свободных агентов: Погба и Дибала почти устроены, Кавани, Суарес, Дзюба, Черышев – интриги