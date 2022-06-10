Погба ждет назначения Зидана в «ПСЖ», чтобы начать переговоры с парижанами

Поль Погба может перейти в «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, 29-летний хавбек может оказаться в Париже в случае назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Зидан высоко оценивает Поля и хотел видеть его в «Реале». И сейчас Погба ждет официального назначения Зинедина в «ПСЖ», чтобы начать переговоры с парижанами.
Ранее стало известно, что Зидан достиг принципиальной договоренности с «ПСЖ», он сменит Маурисио Почеттино.
Футболист покидает «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Он забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 20 матчах АПЛ в завершившемся сезоне, его статистика – здесь.
Была информация о том, что Погба вернется в «Ювентус» и будет играть под 10-м номером.
Летом на рынке полно свободных агентов: Погба и Дибала почти устроены, Кавани, Суарес, Дзюба, Черышев – интриги