Мужчина оскорблял Доннарумму у автобуса после матча Англия – Италия, вероятно, это был фанат «Милана»

подвергся оскорблениям от болельщика после матча – .

23-летний вратарь «ПСЖ» после игры 3-го тура в Вулверхэмптоне (0:0) направлялся в командный автобус, когда в толпе английских фанатов, просивших у голкипера автограф или совместную фотографию, мужчина стал оскорблять его.

Доннарумма вернулся и сказал мужчине, предположительно болельщику «Милана», прекратить оскорбления. Спор между ними длился несколько секунд, после чего оскорбления были прекращены.

Затем Джанлуиджи остановился рядом с другими болельщиками, раздавая автографы и позволяя себя фотографировать, но его настроение заметно ухудшилось. Персонал сборной Италии ободрил футболиста, а вратарь назвал эпизод «ерундой».

Напомним, год назад Доннарумма, воспитанник «Милана», не продлил контракт с «россонери» и бесплатно перешел в «ПСЖ».

Майк Меньян – лучший трансфер Серии А. Он выучил итальянский за 5 дней, превзошел Доннарумму и стал сенатором «Милана»