Доннарумма о призе лучшему вратарю Лиги 1: «Не ожидал, я мало играл. Точно остаюсь в «ПСЖ»

удивлен тем, что ему вручен приз лучшему вратарю сезона Лиги 1.

– Я не ожидал этого, ведь провел совсем мало матчей. Но всякий раз я старался показать свой максимум. И то, что мне дали награду, хотя я провел лишь половину матчей, означает, что я славно потрудился. Спасибо коллегам за то, что голосовали за меня. У них тоже был хороший сезон. Также я признателен своим партнерам.

Я еще не обсуждал с клубом свое будущее. Я просто счастлив, что нахожусь в этой команде. Клуб должен принять решение. И я точно буду здесь в следующем сезоне.

Я уже знаю [что буду основным голкипером], но решение в любом случае за клубом. Никаких проблем. Мой контракт рассчитан еще на 4 года, и я счастлив здесь.

– Будете ли вы в следующем сезоне играть с ?

– Он ничего не говорит. Но я рад, что мы партнеры, он отличный футболист. Было бы очень здорово, если бы он остался. Но решение он примет сам, – сказал Доннарумма.

В сезоне-2021/22 итальянец провел 17 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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