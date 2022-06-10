Зидан возглавит «ПСЖ» после отставки Почеттино (Даниэль Риоло)

сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера .

Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в программе L’After Foot на радио RMC. Отметим, что Риоло в декабре 2020 года сообщил, что Лионель Месси перейдет в «ПСЖ», а также в апреле дал инсайд о решении Килиана Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и продлить контракт с «ПСЖ».

По данным Риоло, именно Зидан возглавит французский клуб после увольнения , о котором официально объявят в ближайшее время.

Зидан работал с «Реалом» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. С «Мадридом» тренер выиграл 11 трофеев – в том числе взял Лигу чемпионов три раза подряд.