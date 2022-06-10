Советник Зидана о «ПСЖ»: «Это слухи, не связывались с владельцем клуба. Даже не уверен, что эмир Катара заинтересован в назначении Зинедина»

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Советник Зинедина Зидана опроверг новости о назначении тренера в «ПСЖ».

«Все эти циркулирующие слухи безосновательны. На сегодняшний день я единственный человек, которому разрешено представлять и консультировать Зинедина Зидана.

Ни Зинедин, ни я не связывались напрямую с владельцем «ПСЖ». Я даже не уверен, что эмир Катара реально заинтересован в назначении Зидана.

Я также сильно сомневаюсь, что Его Величество, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, имеет привычку обращаться к социальным сетям или СМИ, чтобы решать свои дела и принимать важные решения, касающиеся будущего «ПСЖ», – сказал Ален Мильяччо, работающий с Зиданом почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Реала» возглавит «Пари Сен-Жермен» после отставки Маурисио Почеттино, якобы уже достигнута принципиальная договоренность с парижанами.

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