Почеттино уволят из «ПСЖ» в скором времени – как только из Катара вернется Аль-Хелайфи

сменит главного тренера в это межсезонье.

не останется в команде, его уволят в ближайшие недели.

Отставка аргентинца будет оформлена, когда из Катара вернется . Президент «ПСЖ» уехал по личным делам.

Одним из основных претендентов на пост нового главного тренера парижан является возглавляющий «Ниццу» .

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года. Аргентинец выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в нынешнем сезоне. В 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:0, 1:3).