Почеттино уволят из «ПСЖ» в скором времени – как только из Катара вернется Аль-Хелайфи

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«ПСЖ» сменит главного тренера в это межсезонье.

Маурисио Почеттино не останется в команде, его уволят в ближайшие недели.

Отставка аргентинца будет оформлена, когда из Катара вернется Нассер Аль-Хелайфи. Президент «ПСЖ» уехал по личным делам.

Одним из основных претендентов на пост нового главного тренера парижан является возглавляющий «Ниццу» Кристоф Гальтье.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года. Аргентинец выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в нынешнем сезоне. В 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:0, 1:3).

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