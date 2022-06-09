Рыбус о переходе в «Спартак»: «Вообще ничего не знаю на эту тему. Я рассматриваю и Европу»

прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».

Сегодня появилась информация, что уже завтра бывший защитник пройдет медосмотр для красно-белых.

«Правда ли, что я перехожу в ? Не знаю. Вообще ничего не знаю на эту тему. Медобследование? На эту тему ничего не могу сказать», – цитирует Мачея «Чемпионат».

«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе и Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», – сказал поляк «РБ Спорт».

Сообщалось, что 32-летний футболист подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

С подробной статистикой Рыбуса можно ознакомиться здесь.