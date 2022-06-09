Рыбус о переходе в «Спартак»: «Вообще ничего не знаю на эту тему. Я рассматриваю и Европу»

Мачей Рыбус прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».
Сегодня появилась информация, что уже завтра бывший защитник «Локомотива» пройдет медосмотр для красно-белых.
«Правда ли, что я перехожу в «Спартак»? Не знаю. Вообще ничего не знаю на эту тему. Медобследование? На эту тему ничего не могу сказать», – цитирует Мачея «Чемпионат».
«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе и Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», – сказал поляк «РБ Спорт».
Сообщалось, что 32-летний футболист подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
С подробной статистикой Рыбуса можно ознакомиться здесь.