«Титов выходил и просто возил нас. Это что-то нереальное». Тимофеев о работе Егора тренером «Спартака»

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Хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о футбольном мастерстве Егора Титова.

Титов входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке» в 2015-2016 гг. Тогда же за команду выступал и Тимофеев.

– В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да?

– Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех.

Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок «Спартака», – сказал Тимофеев.

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