«Титов выходил и просто возил нас. Это что-то нереальное». Тимофеев о работе Егора тренером «Спартака»

Хавбек рассказал о футбольном мастерстве .

Титов входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке» в 2015-2016 гг. Тогда же за команду выступал и Тимофеев.

– В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да?

– Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех.

Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок , – сказал Тимофеев.