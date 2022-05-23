Экс-хавбек «Спартака» оценил игру красно-белых в минувшем сезоне .

Московский клуб занял в таблице 10-е место.

– У «Спартака» далеко не самый последний состав, но выше него что «Ахмат», что «Крылья» — причем последние точно это заслужили, потому команда играет в футбол в полном понимании этого слова. Не мучается сама и не мучает болельщиков.

А у «Спартака» обойма игроков уровня топ-5, а выходишь с матча с чувством «лучше бы это не видел». К такому можно отнести первый тайм матча с «Зенитом» — к сожалению, это было ужасно.

— Что можно сказать про Ваноли?

— Он дает эмоции. В каких-то матчах, когда «Спартак» побеждал на эмоциональном заряде, это были эмоции даже не трибун, а именно тренера. Например, когда победили «Динамо» со счетом 2:0. Я помню, как он активно и эмоционально вел себя на бровке — этот заряд тогда, безусловно, помог команде.

— То есть вы видите при нем какое-то движение вперед?

— По турнирной таблице — нет.

— А по качеству игры прогресс есть?

— Честно говоря, я в принципе не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Спартак». Ваноли покричал у бровки — команда побежала. А футбола нет, – сказал Титов.

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