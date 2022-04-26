Егор Титов: «У «Зенита» в еврокубках бывают проблемы, потому что у нас такой чемпионат, увы. Есть лидер и остальные»

поделился мнением о причинах неудач в еврокубках.

– Вы очень точно подметили, описывая матч в Краснодаре, – «Зенит» «игрался» с соперником. Последние пятнадцать минут матча, бесспорно, более точно и не опишешь. Питерский клуб действительно легко идет к четвертому подряд чемпионству. И иногда из-за этого пропускает необязательные мячи. Вам не кажется, что зенитовцы слишком уж снисходительно ко всем остальным командам лиги относятся?

– Однозначно так и есть. Если взять иностранный легион «Зенита», четырех бразильцев, Барриоса – они играют так: забили два, ну, один пропустим. Забьем потом еще в любом случае. «Краснодар» в этом матче, оставшийся совсем без иностранных легионеров, вынужден был играть на максимуме. Дисциплина до потери пульса – убиваться и стараться.

Ребят можно только похвалить. Как хотел Сергей Галицкий. Или, по аналогии, как хотел Старостин, чтобы в «Спартаке» играли только свои. Так и получилось – в «Краснодаре играют и забивают голы почти все свои. А «Зенит» захотел – забил, захотел – прибавил, захотел – перестал играть, как мы видели. Так же было и в кубковом поединке с «Аланией». Это говорит о том, что в нашем чемпионате есть гегемон.

Помню, в 90-е годы прошлого века говорили: «Спартак» всех скупил и так далее. Я тогда играл в «Спартаке» и могу сказать, что нам каждая игра давалась нелегко. С аутсайдерами играли «на классе». Сегодня «на классе» никто играть не может у нас. Мы тогда с ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом», «Ротором», «Аланией» играли на максимуме. Мастерство и полная отдача давали свой результат.

«Зенит» сегодня играет просто на мастерстве. Повторюсь: когда надо, добавляют. А когда видят, что неплохо складывается, то бразильцы «берут сигары» и отбывают номер. Такое проходит в чемпионате России.

А в еврокубках, которые неизвестно когда вернутся, мы все помним, какие проблемы бывают у «Зенита». Почему? Потому что у нас, увы, такой чемпионат. Есть лидер и есть остальные. «Зенит» уже можно поздравить, это тенденция последних лет. Что дальше будет – не знаю, – сказал бывший полузащитник «Спартака».