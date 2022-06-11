Ван Гал о словах Гуллита про то, что темнокожим в сборной Нидерландов не дают тренировать: «Я поражен, что он из дома способен разглядеть, чем занимается тренер. Это просто чушь»

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на комментарии Руда Гуллита.

59-летний специалист, ранее возглавлявший «Фейеноорд», «Терек» и иные клубы, заявлял, что темнокожим тренерам в Нидерландах предоставляют мало возможностей.

«Я поражен тем, что он из своего дома в Амстердаме или Италии способен разглядеть, чем занимается тренер. Это просто чушь.

На этой неделе мой помощник Эдгар Давидс провел так называемую итальянскую сухую тренировку. Я не хотел физически перегружать футболистов, а Давидс долго играл в Серии А и способен справиться с этой задачей гораздо лучше меня, поскольку видел, как это делается.

Сидя дома, говорить можно что угодно, опровержений все равно не будет. Разве что вопрос зададут главному тренеру сборной – тогда я выскажу свое мнение», – отметил ван Гал.

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