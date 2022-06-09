Луи ван Гал: «Считаю, что де Йонг стоит 112 млн евро. Он дает команде особые качества»

Луи ван Гал похвалил Френки де Йонга и сказал, что он стоит 112 млн евро.

Вчера сборная Нидерландов играла против (2:1) в наций. Полузащитник «Барселоны» вышел на поле на 67-й минуте при счете 1:1 и отдал предголевой пас на 94-й минуте игры.

«Френки прекрасным образом разогнал контратаку, благодаря которой мы победили. Он дает команде особые качества, это даже не подлежит обсуждению.

Поэтому я считаю, что он стоит 112 миллионов евро», – сказал тренер сборной Нидерландов.

Ранее неоднократно сообщалось, что де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны» этим летом.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.