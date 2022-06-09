Руд Гуллит: «Темнокожим игрокам в Нидерландах дают стать только помощниками тренера. Да идите на хер!»

заявил, что темнокожим тренерам в Нидерландах предоставляют мало возможностей.

Ранее Эдгар Давидс вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов.

«Хорошо, что вы подняли тему [назначения Давидса]. Каждый раз мы видим, что темнокожим игрокам дают стать только помощниками тренера. Да идите на хер!

Что разрешали делать в сборной ? Он тренировал? Без понятия. Хенку Фрейзеру дали тренировать? Может, разок.

Тренировал ли я при Адвокате [когда был в штабе сборной]? Нет! Мне сказали, чтобы я был рядом с игроками, но мне никогда не разрешали тренировать.

Адвокат дал мне понять, что ему не нужен был мой опыт. Но я все равно благодарен ему за то, что я работал в сборной Нидерландов. Если вы спросите меня, пошел ли бы я на эту работу снова, я скажу «нет, конечно, нет».

Мы говорим о равных возможностях для всех. Когда эти возможности представляются, сразу же находятся люди, которые говорят: «Ок, но у вас должны быть определенные качества».

Я считаю, что это очень плохо. Это почти что звучит так, словно вы говорите, что мы не обладаем этими качествами», – заявил бывший тренер «Терека» в интервью Helden Magazine.