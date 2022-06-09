Ван Гал о 2:1 с Уэльсом: «У нас потрясающая команда. Выигрываем в концовке не в первый раз»

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча Лиги наций с Уэльсом (2:1).

«У нас потрясающая команда. Мы выигрываем так [в концовке] не в первый раз и не в последний.

Тренер валлийцев поменял много игроков, больше в атаке, чем в защите, поэтому я сделал свои замены. Надо отдать валлийцам должное – у них есть бойцовский дух, но они почти не создали моментов. Их гол был забит в результате нашей ошибки, нам не удалось вынести мяч.

Их гол, забитый головой, был хорош, но гол Вегорста головой был фантастическим», – сказал ван Гал.

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