Семин о Суперкубке в Питере: «Какая разница, где играть? Не вижу подводных течений. «Зенит» же играл в Москве»

не видит проблемы в решении провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

же приезжал играть в Москву и играл в матче за Суперкубок с «Локомотивом». У них никаких вопросов не было. Какая вообще разница, где играть?

Поле на стадионе в Санкт-Петербурге идеальное, придет много людей, заполнят прекрасный стадион. Думаю, хорошо организуют этот праздник, не вижу никаких проблем в том, что матч будет в Санкт-Петербурге. «Зенит» приезжал и играл в Москве, никто об этом ничего не говорил.

В решении провести матч на не вижу никаких подводных течений», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

Давление «Спартака» повлияло на выбор Петербурга хозяином Суперкубка. 5 членов исполкома РФС проголосовали за Питер, 2 – за Нижний Новгород (РБК)