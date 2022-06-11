Канищев о Семаке: «Причина результатов в «Зените» – прекрасный бюджет. Если его отдать в «Уфу» или «Нижний», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер»

Александр Канищев поставил под сомнение тренерский уровень .

«Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов. Если попробовать сейчас отдать Семака в «Уфу» или «Нижний Новгород», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер или нет. По факту тут большой вопрос.

С моей точки зрения, сейчас тренер мало что значит. Если у тебя есть хороший подбор футболистов, то ты хороший тренер.

Если у тебя подбор игроков низкого уровня, то все твои идеи не могут быть реализованы, потому что футболисты не способны реализовать все то, что ты придумал. Хорошие футболисты сами идейные и знают, что делать на поле», – заявил бывший игрок .