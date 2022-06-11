Канищев о Семаке: «Причина результатов в «Зените» – прекрасный бюджет. Если его отдать в «Уфу» или «Нижний», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер»

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Александр Канищев поставил под сомнение тренерский уровень Сергея Семака.

«Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов. Если попробовать сейчас отдать Семака в «Уфу» или «Нижний Новгород», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер или нет. По факту тут большой вопрос.

С моей точки зрения, сейчас тренер мало что значит. Если у тебя есть хороший подбор футболистов, то ты хороший тренер.

Если у тебя подбор игроков низкого уровня, то все твои идеи не могут быть реализованы, потому что футболисты не способны реализовать все то, что ты придумал. Хорошие футболисты сами идейные и знают, что делать на поле», – заявил бывший игрок «Зенита».

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