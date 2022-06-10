Губерниев о Суперкубке в Петербурге: «Мы все фанаты «Руки Вверх!», а играть должны на нейтральном поле»

Дмитрий Губерниев поддерживает «Спартак» в намерении бойкотировать Суперкубок России.
Сегодня стало известно, что матч, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом», пройдет в Санкт-Петербурге.
– «Спартак» грозится бойкотировать Суперкубок в Санкт-Петербурге.
– Я понимаю болельщиков и руководство «Спартака». С моей точки зрения нужно играть на нейтральном поле. Такая вывеска, такой матч – в любом городе будет полный стадион и праздник, и счастье для зрителей. Не в двух столицах нужно играть.
– Год назад на 9 июля была зарезервирована дата проведения концерта группы «Руки Вверх!» на «Газпром Арене», а сейчас на эту дату ставят Суперкубок.
– Если год назад, тогда должен выступать блистательный артист Сережа Жуков. Мы все фанаты «Руки Вверх!», а играть должны на нейтральном поле, – сказал комментатор.