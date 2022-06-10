Губерниев о Суперкубке в Петербурге: «Мы все фанаты «Руки Вверх!», а играть должны на нейтральном поле»

поддерживает «Спартак» в намерении бойкотировать Суперкубок России.

Сегодня стало известно, что матч, в котором красно-белые сыграют с , пройдет в Санкт-Петербурге.

– «Спартак» грозится бойкотировать Суперкубок в Санкт-Петербурге.

– Я понимаю болельщиков и руководство . С моей точки зрения нужно играть на нейтральном поле. Такая вывеска, такой матч – в любом городе будет полный стадион и праздник, и счастье для зрителей. Не в двух столицах нужно играть.

– Год назад на 9 июля была зарезервирована дата проведения концерта группы «Руки Вверх!» на , а сейчас на эту дату ставят Суперкубок.

– Если год назад, тогда должен выступать блистательный артист Сережа Жуков. Мы все фанаты «Руки Вверх!», а играть должны на нейтральном поле, – сказал комментатор.