Губерниев о Суперкубке в Петербурге: «Мы все фанаты «Руки Вверх!», а играть должны на нейтральном поле»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

Дмитрий Губерниев поддерживает «Спартак» в намерении бойкотировать Суперкубок России. 

Сегодня стало известно, что матч, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом», пройдет в Санкт-Петербурге. 

– «Спартак» грозится бойкотировать Суперкубок в Санкт-Петербурге.

– Я понимаю болельщиков и руководство «Спартака». С моей точки зрения нужно играть на нейтральном поле. Такая вывеска, такой матч – в любом городе будет полный стадион и праздник, и счастье для зрителей. Не в двух столицах нужно играть. 

– Год назад на 9 июля была зарезервирована дата проведения концерта группы «Руки Вверх!» на «Газпром Арене», а сейчас на эту дату ставят Суперкубок.

– Если год назад, тогда должен выступать блистательный артист Сережа Жуков. Мы все фанаты «Руки Вверх!», а играть должны на нейтральном поле, – сказал комментатор.

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