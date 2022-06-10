Матч за Олимп Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля

Матч за пройдет в Петербурге.

Санкт-Петербург примет матч между и . Игра пройдет 9 июля на .

Петербуржцы сыграют в матче за Суперкубок как чемпионы России, москвичи – как обладатели БЕТСИТИ Кубка России.

Дата и место проведения игры были утверждены бюро исполкома РФС 10 июня. Помимо Санкт-Петербурга, на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

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