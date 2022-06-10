Матч за Олимп Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Матч за Олимп Суперкубок России пройдет в Петербурге.

Санкт-Петербург примет матч между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене».

Петербуржцы сыграют в матче за Суперкубок как чемпионы России, москвичи – как обладатели БЕТСИТИ Кубка России.

Дата и место проведения игры были утверждены бюро исполкома РФС 10 июня. Помимо Санкт-Петербурга, на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

Пламя вокруг Суперкубка «Зенит» – «Спартак» в Питере: придется переносить концерт «Руки Вверх!», москвичи против «подковерных игр»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные