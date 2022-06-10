«Челси» объявил об уходе Кристенсена, Дринкуотера, Мусонды и Кларк-Солтера

«Челси» объявил об уходе четырех игроков свободными агентами.

Вслед за Антонио Рюдигером, который перешел в «Реал», команду бесплатно покинули защитники и Джейк Кларк-Солтер, а также хавбеки и .

Кристенсен – воспитанник «Челси», за первую команду он дебютировал в 2014 году, затем 2 сезона провел в «Боруссии» Менхенгладбах и вернулся в лондонский клуб, с которым выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Дринкуотер перешел в «Челси» в 2017-м из «Лестера». Он провел за «синих» всего 23 матча и играл в аренде в разных клубах.

Чарли Мусонда – также воспитанник «Челси». К 25 годам он провел всего 7 матчей за первую команду, в основном выступая в арендах за другие клубы.

16 лет был в системе клуба, но за основу сыграл лишь дважды.

«Челси» готов закупаться: Стерлинг, Нкунку или Дембеле в атаку и абсолютно новая защита