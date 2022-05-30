У «Барсы» есть сложности с регистрацией Кессиэ и Кристенсена из-за финансовых проблем клуба

вновь испытывает проблемы с регистрацией новичков.

Каталонский клуб уже договорился о переходе Андреаса Кристенсена ( ) и Франка Кессиэ ( ) на правах свободных агентов. Кроме того, «Барселона» согласовала новый контракт с .

Однако, как пишет Diario Sport, клуб еще не представил новичков и не объявил о переподписании контракта с Роберто из-за проблем с их регистрацией. Если бы розыгрыш начинался завтра, то «Барса» не смогла бы внести Кристенсена, Кессиэ и Роберто в заявку на сезон.

Чтобы это произошло, «Барселоне» необходимо вести работу по увеличению дохода.

С аналогичными проблемами сине-гранатовые сталкивались и по ходу зимнего трансферного окна. Тогда «Барселона» довольно долго не могла зарегистрировать Феррана Торреса, перешедшего из «Манчестер Сити», но все-таки сделала это.