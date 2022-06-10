💥 «Спартак» возглавил 33-летний испанец Абаскаль. Он работал с «Базелем»

назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли.

Им стал Гильермо Абаскаль, который в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с и, как пишет пресс-служба красно-белых, считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.

Гильермо — воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В начале этого года Абаскаль возглавил «Базель».