💥 «Спартак» возглавил 33-летний испанец Абаскаль. Он работал с «Базелем»

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«Спартак» назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли.

Им стал Гильермо Абаскаль, который в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и, как пишет пресс-служба красно-белых, считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.

Гильермо — воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В начале этого года Абаскаль возглавил «Базель».

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