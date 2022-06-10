Вице-спикер Госдумы Жуков об Абаскале в «Спартаке»: «Опять взяли неизвестного, зачем? Столько прекрасных спартаковских тренеров, почему не взять своих?»

Александр Жуков отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля тренером «Спартака».

«Я удивлен! Не знаю, откуда они находят этих тренеров. Почему не взять своих?! Столько прекрасных спартаковских тренеров.

Думаю, отставка [ ] не была неожиданной. А вот то, что опять взяли неизвестного человека, я не понимаю! Зачем? Откуда», – сказал вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака».

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: спас «Лугано» от зоны вылета, проиграл 6 из 11 матчей в Греции, поднял «Базель» с 3-го места на 2-е

Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль