«Спартак» – чемпион России по нытью». Канчельскис о словах Заремы

Андрей Канчельскис оценил заявления представителей «Спартака» в прессе.
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в блоге на Sports.ru заявила: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет».
«Спартак» – чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают.
Ну к чему весь этот сыр-бор? Сыграют в Санкт-Петербурге, если РФС назначит матч там, никуда не денутся.
Надо же на поле все выяснять, а не до матча назначать победителей и проигравших. Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Grazie, Paolo. Колонка Заремы Салиховой – об итогах сезона и Суперкубке с «Зенитом»