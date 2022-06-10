«Спартак» – чемпион России по нытью». Канчельскис о словах Заремы

оценил заявления представителей в прессе.

, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в блоге на Sports.ru заявила: «Пусть «Зенит» сразу забирает на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет».

«Спартак» – чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают.

Ну к чему весь этот сыр-бор? Сыграют в Санкт-Петербурге, если РФС назначит матч там, никуда не денутся.

Надо же на поле все выяснять, а не до матча назначать победителей и проигравших. Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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