Зарема о ситуации в «Спартаке»: «Уходят спонсоры, тренер, рекорды в соцсетях стали бессмысленны. Теперь пыл направлен на внутреннего потребителя с нулевой доходностью»

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Зарема Салихова рассказала о проблемах «Спартака».

«Есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Не появятся крутейшие продукты от новых иностранных партнеров. Стали экономически бессмысленны наши рекорды в социальных сетях.

Теперь весь пыл направлен на внутреннего потребителя контента с нулевой доходностью, увы.

Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Done ✅.

Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков – и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды. Медиа выпустили бы новые ролики наподобие тех, что с молодым папой, поджаренными макаронами и попытками загнать орла в клетку.

Но все разлетелось, как карточный домик. Full House не собрать теперь никому», – написала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в блоге на Sports.ru.

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