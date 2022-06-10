Владислав Радимов: «Зарема понимает, что «Спартак» намного слабее «Зенита», и заранее стелет соломку. Непризнание ошибок связано с трусостью»

оценил высказывания Заремы Салиховой о .

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в блоге на Sports.ru заявила: «Пусть «Зенит» сразу забирает на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет».

«Она просто понимает, что «Спартак» намного слабее «Зенита», выиграть невозможно. Поэтому заранее стелет соломку для своих футболистов.

К сожалению, это не по спортивному – все решается на поле. Она понимает, что на поле «Зенит» гораздо сильнее, поэтому «Спартаку» в этой истории легче бойкотировать матч, чем проиграть.

Точно так же, как и десятое место списывается на то, что во всем виноваты судьи, и команда не досчиталась очков. Это уже переходит все границы.

Тут даже уже не смешно – смешно было изначально. Просто идет демотивация футболистов «Спартака», потому что они прекрасно знают, что если проиграют матч, то могут спокойно все свалить на судей, на ветер, на не тот стадион, вместо того, чтобы выйти и играть.

Непризнание своих ошибок связано с трусостью. боится в очередной раз проиграть «Зениту», – сказал тренер «Зенита-2».

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Grazie, Paolo. Колонка Заремы Салиховой – об итогах сезона и Суперкубке с «Зенитом»