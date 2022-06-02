Широков о «Спартаке»: «По потенциалу состава можно побороться за чемпионство. Надо стабилизировать игру, разнообразить ее в нападении»

поделился мнением о перспективах .

«Если уйдет Ваноли, это потеря? С одной стороны – победа в Кубке, а запоминается всегда последнее. С другой – игра в чемпионате, скажем так, волнами. Но то, что завоевали Кубок, дает положительный импульс для борьбы с «Зенитом».

Команде надо стабилизировать игру, разнообразить ее в позиционном нападении – для этого есть сборы. Игроки для этого есть. По потенциалу состава можно побороться за чемпионство, можно решать высокие задачи», – сказал бывший полузащитник сборной России.