Широков про Евровидение: «Шоу уродцев, из бабы сделали мужика. Читал, голоса отдавали Украине, даже если голосовали за других»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Политика брань Евровидение музыка Футбол

Роман Широков поделился мнением о прошедшем конкурсе Евровидение.

В этом году на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra.

«Такое не смотрю. Из мероприятия сделали шоу уродцев – из бабы сделали мужика, не понимаю, кто выступает… Но читал новости о том, что присуждали голоса в пользу Украины, даже если голосовали за другие страны.

Считаю, что беспристрастно этот вопрос может рассмотреть только наш комитет по этике», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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