Чемпионат Украины завершен досрочно. Чемпионом признан «Шахтер»

Чемпионат Украины завершен досрочно.
В связи с ситуацией в стране оставшаяся часть турнира не будет проведена.
Турнирная таблица УПЛ сезона-2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. По информации журналиста Игоря Бурбаса, данная таблица признана всеми клубами как окончательная. Чемпионом признан «Шахтер», занимавший 1-е место с 47 очками после 18 туров.
На участие в еврокубках от Украины в УЕФА подают 5 команд: «Шахтер» и «Динамо» – в Лиге чемпионов, «Днепр-1» – в Лиге Европы, «Заря» и «Ворскла» – в Лиге конференций.
Награждение призеров в этом сезоне проводиться не будет.