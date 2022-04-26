Чемпионат Украины завершен досрочно. Чемпионом признан «Шахтер»

Чемпионат Украины завершен досрочно.

В связи с ситуацией в стране оставшаяся часть турнира не будет проведена.

Турнирная таблица сезона-2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. По информации журналиста Игоря Бурбаса, данная таблица признана всеми клубами как окончательная. Чемпионом признан «Шахтер», занимавший 1-е место с 47 очками после 18 туров.

На участие в еврокубках от Украины в УЕФА подают 5 команд: и – в Лиге чемпионов, «Днепр-1» – в Лиге Европы, и – в Лиге конференций.

Награждение призеров в этом сезоне проводиться не будет.