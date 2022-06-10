Роналду о 1-м месте Португалии в группе Лиги наций: «Мы находимся там, где хотели, и заслуживаем этого»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия сборная Чехии по футболу соцсети Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией в Лиге наций.

Вчера Португалия победила Чехию со счетом 2:0. После трех матчей в группе 2 Лиги А команда Фернанду Сантуша занимает 1-е место в таблице, опережая Испанию на два очка.

«Большая победа, команда! Мы находимся там, где хотели, и заслуживаем этого... #1! Спасибо всем за поддержку», – написал форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед».

Следующий матч в Лиге наций Португалия проведет 12 июня. Соперником команды станет Швейцария.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные