Роналду о 1-м месте Португалии в группе Лиги наций: «Мы находимся там, где хотели, и заслуживаем этого»

отреагировал на победу Португалии над Чехией в Лиге наций.

Вчера Португалия победила Чехию со счетом 2:0. После трех матчей в группе 2 команда Фернанду Сантуша занимает 1-е место в таблице, опережая Испанию на два очка.

«Большая победа, команда! Мы находимся там, где хотели, и заслуживаем этого... #1! Спасибо всем за поддержку», – написал форвард сборной Португалии и .

Следующий матч в Лиге наций Португалия проведет 12 июня. Соперником команды станет Швейцария.