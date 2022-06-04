Сантуш о Роналду в запасе на матч с Испанией: «Криштиану – лучший в мире, я не увидел разочарования. Могу выпустить лишь 11 игроков в старте»

Тренер сборной назвал лучшим футболистом мира.

Так Фернанду Сантуш высказался, объясняя, почему форвард не попал в стартовый состав на матч Лиги наций с Испанией (1:1).

«У меня 26 игроков, а в старте я могу выпустить только 11. Я не увидел какого-то разочарования с его стороны. Роналду – лучший в мире.

Остаться ли ему в «Манчестер Юнайтед»? Это его выбор, и я не собираюсь оценивать это.

Роналду – лучший в мире. На каждый матч я выбираю ту или иную стратегию, в другой игре все может быть иначе. Я понимаю проблему вокруг Роналду, но все играть не могут», – сказал Сантуш.