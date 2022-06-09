Диогу Далот: «Роналду – машина, его статистика говорит сама за себя. Надеюсь, он будет в «МЮ» еще много лет»

Диогу Далот впечатлен форвардом .

– Думаю, его статистика говорит сама за себя. Это машина – мне нравится его так называть. На поле и вне его – [впечатляет] то, как он работает, как мотивирует себя каждый день, чтобы выступать на таком уровне, приносить нам голы и выдавать такой уровень игры.

Думаю, он стал плюсом для клуба и фанатов. Надеюсь, он будет с нами еще много-много лет. Я знаю, что Роналду не будет играть вечно, но уверен, что еще несколько лет он поиграет.

– Может ли Роналду еще много лет играть на топ-уровне?

– Да. Легко. Уверен, он сделает все возможное и будет играть до последнего, но все зависит от него. Нужно просто наслаждаться тем, что сейчас он здесь, – сказал защитник «Ман Юнайтед» и сборной .

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Диогу Далот: «Роналду – один из положительных моментов сезона, его статистика всем известна. Счастливы, что он в «МЮ»