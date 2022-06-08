Фернанду Сантуш: «У Роналду нет преемника, никто в футболе его не заменит»

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Фернанду Сантуш считает, что ни у кого не получится заменить Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии ответил на вопрос о том, сможет ли Рафаэл Леау стать преемником Роналду. 

«Они не играют на одной и той же позиции, в этом смысле у него нет преемника.

Никто в футболе не заменит Криштиану Роналду, и нехорошо ставить в это положение Рафаэла Леау. Он должен быть Рафаэлом Леау. 

Он находится здесь, потому что заслуживает этого, если ты находишься в сборной в возрасте 21 или 22 лет, то это потому, что ты – ее будущее. Сборная, безусловно, будет рассчитывать на него в будущем, в чем и будет заключаться долголетие команды», – сказал Сантуш. 

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