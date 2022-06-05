Сантуш о Роналду: «Лучший в мире. Мало кто может играть за «МЮ», один из крупнейших клубов мира»

Тренер сборной оценил решение остаться в «Ман Юнайтед».

«Я уже много раз говорил, что Криштиану – лучший игрок мира. Что касается его решения остаться в , то это его выбор. Не мне говорить, хорошо это или плохо.

Это личное решение. Могу лишь сказать, что мало у кого есть возможность играть за «Манчестер Юнайтед», один из крупнейших клубов мира. А Криштиану делает это все эти годы», – сказал .

Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а в 2021 году вернулся в клуб после выступлений за «Реал» и «Ювентус».