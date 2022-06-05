Сантуш о Роналду: «Лучший в мире. Мало кто может играть за «МЮ», один из крупнейших клубов мира»

Тренер сборной Португалии оценил решение Криштиану Роналду остаться в «Ман Юнайтед».
«Я уже много раз говорил, что Криштиану – лучший игрок мира. Что касается его решения остаться в «Манчестер Юнайтед», то это его выбор. Не мне говорить, хорошо это или плохо.
Это личное решение. Могу лишь сказать, что мало у кого есть возможность играть за «Манчестер Юнайтед», один из крупнейших клубов мира. А Криштиану делает это все эти годы», – сказал Фернанду Сантуш.
Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а в 2021 году вернулся в клуб после выступлений за «Реал» и «Ювентус».