Сантуш о Роналду: «Лучший в мире. Мало кто может играть за «МЮ», один из крупнейших клубов мира»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Фернанду Сантуш Футбол

Тренер сборной Португалии оценил решение Криштиану Роналду остаться в «Ман Юнайтед».

«Я уже много раз говорил, что Криштиану – лучший игрок мира. Что касается его решения остаться в «Манчестер Юнайтед», то это его выбор. Не мне говорить, хорошо это или плохо.

Это личное решение. Могу лишь сказать, что мало у кого есть возможность играть за «Манчестер Юнайтед», один из крупнейших клубов мира. А Криштиану делает это все эти годы», – сказал Фернанду Сантуш.

Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а в 2021 году вернулся в клуб после выступлений за «Реал» и «Ювентус».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные