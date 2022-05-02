Диогу Далот: «Роналду – один из положительных моментов сезона, его статистика всем известна. Счастливы, что он в «МЮ»

с восхищением отозвался о .

– Уверен, что это не только мое мнение, но Роналду – один из самых положительных моментов этого сезона. Быть рядом с человеком, у которого такая рабочая культура, профессионализм, менталитет, находиться так близко к нему... Это очень помогло мне и моей карьере.

У меня даже не хватает комплиментов, чтобы описать то, как он работает. А еще Роналду – прекрасный человек. Его показатели и статистика всем известны, так что, конечно, мы счастливы, что он здесь.

– Какой Роналду вне поля?

– Очень дружелюбный человек. Когда он чувствует доверие других людей, то отдает им всего себя. С ним все отлично ладят, всем нравится, что он рядом. Когда такой игрок и человек есть в раздевалке, это большой плюс, – сказал защитник и сборной Португалии.

В этом сезоне португалец забил 23 гола и отдал 3 передачи в 37 матчах за «МЮ». Его статистика – здесь.

100 голов Роналду в АПЛ: поровну пенальти и штрафных, есть гол пахом, лучшие напарники – Руни и Гиггз