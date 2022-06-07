В «Барсе» возможный уход Френки в «МЮ» не считают потерей, но боссы клуба не хотят выглядеть так, словно деньги для них важнее спортивного аспекта

по-прежнему хочет купить Френки де Йонга у «Барселоны».

Английский клуб давит на полузащитника и старается убедить его согласиться на переход. Де Йонг, ранее выступавший за «Аякс», – приоритетная цель нового тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага. 52-летний специалист считает, что Френки станет ключевым игроком в новом проекте «Ман Юнайтед». Однако, несмотря на доверие тренера, футболист по-прежнему не намерен менять клуб: он хочет остаться в «Барселоне» и играть в Лиге чемпионов.

Несмотря на нежелание де Йонга уходить, от трансфера пока не отказался ни «Манчестер Юнайтед», который знает о финансовых трудностях «Барселоны», ни сам каталонский клуб.

Mundo Deportivo пишет, что потенциальный уход Френки в «Барсе» не воспринимают как большую потерю. Кроме того, клуб хочет получить за него крупную сумму, учитывая, что его трансфер из «Аякса» обошелся в 86 млн евро (75 млн евро и 11 млн евро бонусов, которые уже были активированы).

В «Барселоне» ведутся споры о сложившейся ситуации. В руководстве говорят о том, что в нынешней экономической ситуации «Барсе» просто необходимо продать де Йонга. Однако за потенциальный уход полузащитника никто не хочет нести ответственность: боссы клуба не хотят выглядеть так, словно при принятии решений они ставят экономическую составляющую выше спортивной.

За ситуацией вокруг де Йонга также внимательно следят «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.