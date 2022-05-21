«Барселона» собирает деньги на трансфер Левандовского, продавая активы и снижая зарплатный фонд

ищет деньги на трансфер Роберта Левандовского.

33-летний поляк – главная трансферная цель «Барсы» на летнем рынке, и клуб несколько недель назад начал предпринимать шаги, которые должны способствовать осуществлению перехода нападающего из «Баварии».

Первый шаг – убедить Роберта не продлевать рассчитанный до 2023 года контракт с мюнхенцами, которые предлагали Левандовскому соглашение еще на два сезона. Это было сделано – форвард заявил о желании сменить команду. Успеху способствовала дружба между президентом каталонцев и агентом игрока .

Далее, как утверждает Marca, сине-гранатовые занялись поиском финансирования. Лапорта отвечает за достижение соглашений, благодаря которым в клуб вливаются деньги. Президент сейчас работает над продажей 49% двух активов – Barca Licensing Merchandising (BLM) и Barça Estudios.

Еще более важно соглашение с фондом CVC о передаче доли телевизионных прав. Эта сделка имеет ключевое значение, потому что часть денег, около 40 миллионов, учитывается непосредственно финансовым фэйр-плей (ФФП), что напрямую влияет на трансферы.

Третий шаг – фонд заработной платы. «Барселоне» нужно снизить зарплаты, чтобы вписаться в ФФП. Этим занимается директор . Сейчас ситуация в клубе настолько плохая, что каталонцы могут тратить только 1 из 3-4 евро, заработанных на продаже игроков.

Продажа Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» высвободила для «Барсы» 40 миллионов евро в зарплатном фонде с учетом амортизации, однако на контракт для другого игрока клуб может потратить лишь около 13 млн. Работу в этом направлении нужно продолжать, так как контракт Левандовского будет обходиться примерно в 30 млн в год.

Четвертый шаг – общение с «Баварией», если «Барса» соберет необходимые средства. Переговоры не будут простыми. Немецкий клуб может запросить большую компенсацию или просто отказаться продавать игрока.

В завершившемся для «Баварии» сезоне Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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