Грилиш стал послом Специальной Олимпиады: «Никто не должен быть лишен возможностей. Я не выношу издевательств и дискриминации»

стал послом Специальной Олимпиады в Великобритании.

Специальная Олимпиада (Special Olympics) – организация, занимающаяся вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями. Является основным организатором Специальных Олимпийских игр, которые проходят каждые 4 года.

«Некоторое время я думал о том, как я могу наилучшим образом использовать платформу, которую дал мне футбол, для создания позитивных изменений, и это должно было быть что-то действительно близкое моему сердцу.

Специальная Олимпиада – очень важная организация, играющая огромную роль в решении проблемы недостаточной интеграции сотен тысяч детей с ограниченными интеллектуальными возможностями в Великобритании.

Никто не должен быть лишен возможностей, и я не выношу издевательств и дискриминации. В своей новой роли я горжусь тем, что стою бок о бок со всеми детьми, молодыми людьми и взрослыми, живущими с ограниченными интеллектуальными возможностями, и невероятными семьями, которые их поддерживают», – сказал полузащитник .