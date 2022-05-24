Грилиш пошутил о секретах чемпионства «Сити»: «Первый – уберите Мареза с поля, второй – уберите Бернарду». Силва ответил: «Третий – оставьте Грилиша на скамейке»

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Джек Грилиш пошутил о секретах чемпионства «Манчестер Сити»

«Я сказал тренеру, что выиграть первый титул – блестяще. Я хочу поблагодарить всех, но прежде всего – Бернарду Силву за то, что он ушел с поля на 70-й минуте [матча с «Астон Виллой»], потому что он вообще не попал в игру», – сказал Грилиш на чемпионском параде. 

«Есть два огромных секрета. Первый – уберите Рияда [Мареза] с поля настолько быстро, насколько возможно. Вчера он играл как Альмирон. 

Второй – он был так хорош в этом сезоне, уберите его с поля», – сказал Джек, указывая на Силву.

«Третий – оставьте Джека Грилиша на гребаной скамейке запасных», – добавил Бернарду. 

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